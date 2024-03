Horst Brandstätter Group zählt zu den 150 beliebtesten Unternehmen in Deutschland / Platz 3 in Franken (FOTO) Die Horst Brandstätter Group mit ihren Marken Playmobil und Lechuza gehört zu den 150 beliebtesten Unternehmen in Deutschland. 138.581 Kundinnen und Kunden haben in einer großen Onlinebefragung das Zirndorfer Unternehmen auf Platz 73 gewählt. In die …