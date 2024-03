EU-Parlament macht Weg frei für weniger Schadstoffe im Autoverkehr Autos, Busse und andere Fahrzeuge sollen in der EU in Zukunft strengere Schadstoffgrenzwerte einhalten. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch in Straßburg mit einer Mehrheit für die neue Schadstoffnorm Euro 7. Damit werden erstmals auch Grenzwerte …