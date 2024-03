Die Aktienmärkte getrieben von Gier und Euphorie, Bitcoin durch ETF-FOMO auf Allzeithoch - und erste Verfalls-Erscheinungen vor dem großen Verfall am Freitag zeigen die immer weitere steigende Bedeutung der Optionen, deren Volumen nun höher ist als der direkte Umsatz mit Aktien: all das prägt derzeit das Geschehen an den US-Finanzmärkten. Typisch für die derzeitige Mentalität ist besonders Michael Saylor und seine Firma Microstrategy, deren einziger Geschäftsszweck der Kauf von Bitcoin ist - und während die Käufer der Microstrategy-Aktien das Risiko tragen, verkauft Michael Syalor täglich seine Aktien und überträgt damit die Risiken auf die gläubige Herde. Heute wieder massive Aufstufungen der Microstrategy-Aktie durch Banken - was um Himmels willen soll schon schief gehen in einer Situation, in der alle glauben schnell reich werden zu können?

Hinweis aus Video:

1. Bitcoin und das Blasen-Schema von Microstrategy

2. EZB: Klimathemen werden in „strukturelle geldpolitische Geschäfte einbezogen“

Das Video "Aktienmärkte, Gier, Bitcoin und Verfalls-Erscheinungen!" sehen Sie hier..