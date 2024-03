Los Angeles, 13. März 2024 (ots/PRNewswire) - Um die Grenzen der

Wellness-Technologie zu erweitern, plant das Unternehmen umfangreiche

Investitionen in Forschung und Partnerschaften



Therabody, das führende Unternehmen im Bereich der Wellness-Technologie, gab

heute die Investition von mehr als 10 Mio. US-Dollar bekannt, um Initiativen zu

finanzieren, die die Innovation und die wissenschaftliche Validierung seiner

Produkte weiter vorantreiben werden. Das Unternehmen gab außerdem die Gründung

eines wissenschaftlichen Beirats und eine Partnerschaft mit dem American College

of Sports Medicine (ACSM) bekannt, dem weltweit führenden Forschungsinstitut im

Bereich Bewegung, körperliche Fitness und Sportmedizin.





Therabody ist der Ansicht, dass die Wissenschaft in einem sich entwickelndenregulatorischen Umfeld eine entscheidende Rolle spielt, da Technologie dasGesundheitswesen im nächsten Jahrzehnt verändern wird. Die Investition von 10Millionen US-Dollar in die wissenschaftliche Forschung wird eine integrierteStrategie für die wissenschaftliche Branchenführung vorantreiben, wobei dieMittel in den nächsten Jahren in wissenschaftliche und klinischeForschungsstudien in den Bereichen Schönheit, Wellness und sportliche Leistungfließen werden. In Kürze wird das Unternehmen auch die ersten Stipendienvergeben, mit denen Forscher auf der ganzen Welt unterstützt werden, die an derSchnittstelle zwischen Wellness und Technologie arbeiten.Therabody hat auch eine Partnerschaft mit der größten und wohl angesehenstenSportmedizin-Organisation der Welt, dem American College of Sports Medicine,bekannt gegeben, dem mehr als 40.000 Ärzte, Wissenschaftler, Pädagogen undzertifizierte Fitnessexperten angehören. Als führendes Unternehmen auf demGebiet der Erholung nach sportlichen Leistungen plant Therabody, auf derACSM-Jahrestagung im Mai 2024 als Sponsor aufzutreten und modernsteErholungstherapien vorzustellen, bei denen die neuesten Erkenntnisse ausSportwissenschaft, Praxis und Politik präsentiert werden. Zu den weiterengeplanten Komponenten der Partnerschaft gehören ein gemeinsamesForschungsförderungsprogramm sowie die Unterstützung und Abstimmung mit derstrategischen Gesundheitsinitiative von ACSM für Frauen, Sport und körperlicheBetätigung, um strategische Ziele und Initiativen in Bezug auf die Gesundheitund Fitness von Frauen zu erreichen."Wir sind begeistert, mit Therabody zusammenzuarbeiten", sagte ACSM-PräsidentinIrene Davis, Ph.D., FACSM. "Die Synergien zwischen der Mission und der Visionvon ACSM und Therabody machen das Unternehmen zu einem perfekten Partner für