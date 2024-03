In Zusammenarbeit mit führenden maritimen Innovatoren wie Canada Steamship Lines, Montreal Port Authority, Laurentian Pilotage Authority und Clear Seas, wird OCIANAs neueste Fähigkeit das Anlegen von Schiffen durch AI Predictive Analytics rationalisieren, um Just-in-Time Ankünfte (JIT) zu unterstützen.

OCIANAs Berth Schedule Management System wird Schiffe, Lotsenbehörden und Häfen miteinander verbinden, um grüne digitale Schifffahrtskorridore und den Umweltschutz zu unterstützen und so die Gesamteffizienz der maritimen Lieferkette zu fördern.

"Wir freuen uns sehr, weiterhin mit unseren geschätzten Kunden und Innovationspartnern zusammenzuarbeiten", sagte Richard Kolacz, Chief Executive Officer, GSTS. "Täglich erleben wir Ereignisse, die sich auf Schiffsrouten und Fahrpläne auswirken. Dazu gehören die Krise am Roten Meer, Probleme mit dem Panamakanal, Wetterereignisse wie Wirbelstürme und Arbeitsereignisse wie Streiks. Die neuartige Fähigkeit von OCIANA wird es Schiffen ermöglichen, auf Ereignisse zu reagieren und optimale Routen und Ankunftszeiten zu ermitteln, indem sie mit Häfen und Lotsenbehörden koordiniert werden, wodurch Emissionen, Kraftstoffverbrauch und Transportkosten gesenkt werden.

Diese Initiative wird somit das weltweit erste dynamische, vollständig kollaborative, integrierte Liegeplatzmanagementsystem hervorbringen, das der Flugverkehrskontrolle für Schiffe und Häfen entspricht.

"Als erste Reederei, die am Ocean Supercluster-Projekt teilnimmt, freuen wir uns, die Entwicklung der OCIANA-Plattform durch GSTS zu unterstützen", so Jean Fahmy, Vice President - Digital, Canada Steamship Lines. "Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten unserer kanadischen Flotte wollen wir dazu beitragen, die Bemühungen zur Nutzung künstlicher Intelligenz voranzutreiben, um die Dekarbonisierung der Großen Seen und des Sankt-Lorenz-Stroms zu unterstützen, indem wir das Just-in-Time-Routing und die ETAs der Fahrten optimieren."