'HB' Musk stellt Grünheide weitere Tesla-Modelle in Aussicht Tesla -Chef Elon Musk hat laut einem Zeitungsbericht die Produktion weiterer Modelle in Grünheide bei Berlin in Aussicht gestellt. So werde das für die nächsten Jahre geplante günstigere Elektroauto "definitiv langfristig nach Berlin" kommen, sagte …