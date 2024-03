Berlin (ots) - Mangelndes Engagement kann man Elon Musk nicht vorwerfen. Da

kommt der Firmenchef mal eben aus dem fernen Texas für eine Stippvisite ins

brandenburgische Grünheide geflogen, um nach dem Rechten zu sehen. Fährt zu

Technomusik auf dem Firmengelände ein, betritt mit dem eigenen Sohn auf den

Schultern die Bühne. Und lässt sich von seinen Angestellten feiern. Auf dem

Firmengelände ist dann für einen kurzen Moment die E-Auto-Welt wieder in

Ordnung.



Tatsächlich aber ist bei Tesla in Grünheide natürlich nichts in Ordnung,

deswegen kommt Musk überhaupt nach Deutschland. Der Ausbau des Werks ist durch

eine Bürgerbefragung gefährdet, der Wald ist von Tesla-Gegnern besetzt, und

linke Terroristen haben mit einem Brandanschlag die Stromversorgung

unterbrochen, sodass (nach Angaben von Tesla) ein dreistelliger Millionenbetrag

verloren gegangen ist. Musk will sich ein Bild machen vor Ort. Und es ist kein

Gutes.





Dabei fing die Geschichte so gut an. Baustart der Gigafactory war Anfang 2020,schon zwei Jahre später war das Werk fertig. Sehr ungewöhnlich für Deutschland,wurde das Projekt in Rekordzeit realisiert, Tesla konnte von Fördergeldernprofitieren und auch von der Nähe zu Berlin. Und jetzt? Pläne für dieErweiterung des 300 Hektor großen Geländes um weitere 100 Hektar gibt es bereitsseit Mitte 2022. Und Elon Musk sieht sich auf einmal mit einer deutschenWiderstandskultur konfrontiert, mit der er vermutlich nie gerechnet hätte.Nun ist Tesla ja nicht irgendein Konzern. Bei dem Werk in Grünheide handelt essich um die erste und größte E-Auto-Fabrik eines US-Unternehmens in Europa. DasWerk wurde auf unkonventionelle Art sehr schnell gebaut und wie ein riesigerFremdkörper in den Brandenburger Wald gepflanzt. Es ist schon fastverwunderlich, dass erst jetzt eine Gegenbewegung einsetzt.Tesla könnte ein Vorbild sein für die Energiewende, und auch für die Art, wie inDeutschland Großprojekte geplant und gebaut werden. Allerdings ist Elon Musknicht nur als ein unkonventioneller Manager bekannt, sondern auch alsknallharter Geschäftsmann, der mit Mitarbeitern, Sozialstandards und anderenGepflogenheiten nicht gerade zimperlich umgeht.Musk hat erkannt, dass das auch schnell nach hinten losgehen kann. Tesla hattebereits angekündigt, seine krude Kommunikation verbessern zu wollen. InGrünheide versprach Musk am Mittwoch jährliche Lohnanpassungen - um allerdingsgleich dazuzusagen, einen Tarifvertrag brauche man nicht. Diese Rechnung wirdnur aufgehen, wenn Tesla als Unternehmen und Arbeitgeber für Beschäftigteattraktiv ist. Elon Musk darf gerne unkonventionell bleiben, das kannDeutschland nur guttun. Wir bemängeln ja oft, dass hierzulande die Dinge zubürokratisch sind, obendrein fehlt es an Personal. Von der Verwaltung bis zuBauvorhaben, die Liste ist lang.Vielleicht also kann Elon Musk ja einmal der Berliner Verwaltung Tipps geben,wie wir in Berlin wieder die Online-Terminvergabe bei den Bürgerämtern in Gangbekommen? Wäre ja schön. Da könnten unkonventionelle Ideen womöglich helfen.Musk aber hat bewiesen, dass er unkonventionell das Unmögliche erreichen kann.Die Gigafactory in Grünheide kann deshalb ein Beispiel für Deutschland sein.Aber auch das Gegenteil: ein Fremdkörper im brandenburgischen Wald.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53614/5734711OTS: BERLINER MORGENPOST