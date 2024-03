BERLIN (dpa-AFX) - Netflix hat am Mittwoch eine Reality-Serie über die Kaulitz-Brüder angekündigt. Dabei sorgte Musiker und Moderator Tom Kaulitz mit einem Instagram-Post am Abend für Aufregung unter seinen Fans. Der Ehemann von Model Heidi Klum ist nämlich schon seit fast zehn Jahren bei Instagram, zeigt sich aber dort nicht sehr mitteilsam: "Ich habe noch nie etwas gepostet", sagte der 34-Jährige vor Hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern einer Netflix-Präsentation in Berlin. Er hat im offiziellen Account auch nur diesen einzigen Post stehen. "Du hast ja noch nicht einmal ein Profilbild", amüsierte sich sein Zwillingsbruder Bill.

Bill assistierte Tom demonstrativ dabei, via Instagram die Werbung für die Netflix-Doku in die Öffentlichkeit zu bringen. Der verifizierte Account von Tom stammt von April 2014. Sänger Bill ist genauso lange dabei und hat dort mehr als 2700 Posts. Toms Mitteilung war sehr erfolgreich: Sie erhielt in drei Stunden mehr als 80 000 Likes und gut 5000 Kommentare.