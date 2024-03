KÖLN/BONN (dpa-AFX) - Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals hat den Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn weitgehend lahmgelegt. Wie auf der Webseite des Flughafens am Donnerstagmorgen zu sehen war, wurden die allermeisten der für Donnerstag vorgesehenen Abflüge gestrichen oder umgeleitet. Auch ein großer Teil der Ankünfte entfiel. Der Flughafen hatte vorab an die Passagiere appelliert, sich rechtzeitig bei den Airlines und Reiseveranstaltern zu informieren. Der Warnstreik soll den ganzen Tag dauern. Auch die Sicherheitskontrollen am Frachtbereich wurden bestreikt, diese Arbeitsniederlegung kam erst kurzfristig ohne Ankündigung hinzu.

Am Donnerstag um 24 Uhr soll vorerst Schluss sein mit den Arbeitsniederlegungen in Köln/Bonn, an anderen NRW-Airports geht es hingegen weiter: Am Freitag sind Warnstreiks an den Flughäfen Weeze und Dortmund geplant.