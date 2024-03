CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu VW:



"Aber auch Volkswagen hat noch einige Hausaufgaben vor sich. Die schwache Auslastung des Fahrzeugwerkes in Zwickau gefährdet Jobs auch bei den Zulieferern in der Region. Um die Nachfrage anzukurbeln und das Werk besser auszulasten, ist eine wirkungsvolle und kundenorientierte Modellpflege der Bestandsflotte notwendig. Zudem sollte VW seine Anstrengungen verstärken, ein Einstiegsmodell für rund 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Das würde dem E-Auto in Deutschland einen neuen Schub geben."/DP/jha