FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Dax-Rekordwert:

"Zahlen können eine ziemliche Anziehungskraft entwickeln, sagen Börsenprofis. Nähert sich ein Aktienindex wie der Dax einem runden Wert wie zum Beispiel 18 000, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Wert auch schnell überschritten wird. Das liegt daran, dass viele mit genau solch einer Entwicklung rechnen und entsprechend investieren. So legt der Wert des Index zu. So sicher war diese Entwicklung dennoch nicht. Am Montag fielen die Inflationszahlen in den USA (.) höher aus als erwartet. Auch in der Eurozone hat die Europäische Zentralbank der Geldentwertung noch nicht völlig den Garaus gemacht. (.). Wie sich die Inflation weiter entwickelt, wird die Stimmung am Finanzmarkt stark beeinflussen. Bislang sind die Börsianer und Börsianerinnen noch zuversichtlich."/DP/jha