Bauern erwarten Entlastungen von Agrarministerkonferenz Nach den monatelangen Bauernprotesten in Deutschland kommen am Donnerstag (14.00 Uhr) die Agrarminister von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrstagung in Erfurt zusammen. "Ich verstehe, dass die Erwartungshaltung groß ist", sagte die Vorsitzende der …