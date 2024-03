Rheinmetall will weiter kräftig wachsen - Umsatzziel 2023 verfehlt Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall will angesichts prallvoller Auftragsbücher im laufenden Jahr weiter kräftig wachsen. Der Umsatz dürfte 2024 auf rund zehn Milliarden Euro steigen, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in …