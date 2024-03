Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag zunächst halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,04 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Preis …