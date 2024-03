Brent Crude Öl Klappt’s diesmal? Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. März überraschend verringert, wie die staatliche EIA bekannt gab. Insgesamt wurde in 1,536 Mio. Barrel gegenüber der Vorwoche weniger eingelagert, die Benzinbestände nahmen sogar um …