Aktien Frankfurt Ausblick Dax müht sich an 18000-Punkte-Marke ab Der Dax dürfte sich nach seinem am Vortag ersten kurzen Sprung über die 18 000 Punkte auch am Donnerstag an dieser Hürde abarbeiten. Es fehlt derzeit an Impulsen für eine nachhaltige Überwindung dieser wichtigen psychologischen Marke. Die Wall …