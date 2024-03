ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Konzernchef Joachim Kreuzberg habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die Auftragslage im Jahr 2024 allmählich erholen und die Margen mittelfristig steigen dürften, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Manager des Pharma- und Laborausrüsters volles Vertrauen in die mittelfristige Branchennachfrage./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 22:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 22:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 357EUR auf Tradegate (14. März 2024, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 355

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m