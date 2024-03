Deutsche Anleihen Leichte Verluste am Morgen Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 132,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug stabil 2,38 …