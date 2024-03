Nach Darstellung von SMC-Research erwirtschaftet Pyrum im Moment nur geringe Erlöse und ein deutlich negatives Ergebnis, aber Fortschritte beim Ausbau der eigenen Anlage und bei Projekten mit Partnern sprechen aus Sicht des Researchhauses für baldige starke Erlössteigerungen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet schon für 2025 einen deutlichen Gewinn und sieht auf der Basis Kurspotenzial für die Aktie.

Auch, wenn es in verschiedenen Bereichen immer mal wieder Verzögerungen gebe – was die Analysten bei einem so innovativen Geschäftsmodell als normal erachten – komme der Roll-out der Expansionsstrategie von Pyrum laut SMC-Research ins­ge­samt sehr gut voran. Die neuen Produktionslinien am Stammwerk in Dillingen befinden sich im Hochfahrprozess, die Arbeiten am nächsten eigenen Werk haben begonnen und zuletzt habe der Consulting-Vertrag für eine neue Anlage in Schweden abgeschlossen werden können, so die Analysten. Bis Ende 2026 solle die Errichtung von sechs neuen Produktionsstätten starten – ein ambitioniertes, aber machbares Ziel. Zumal die Expansion durch eine große Finanzierungsvereinbarung mit BASF abgesichert werde.