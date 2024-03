TOKIO, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- In einer Ära, die von rasanten technologischen Fortschritten geprägt ist, präsentiert Mary srl, ein Pionierunternehmen bei der Entwicklung bahnbrechender Lösungen, die neueste Version seiner wegweisenden App „QR Code Barcode Reader AI". Dieses innovative Update ist eine deutliche Abkehr von herkömmlichen QR-Codes und verwandelt sie durch die nahtlose Integration von künstlicher Intelligenz (KI) von reinen Funktionscodes in individualisierte digitale Meisterwerke.

Das wichtigste Highlight dieses Updates ist die Fähigkeit der App, „künstlerische QR-Codes" zu erzeugen – wahre Wunderwerke der digitalen Kunst. Dank der KI sind QR-Codes nicht mehr nur einfache schwarze und weiße Quadrate, sondern werden zu reichhaltigen und komplexen Bildern, in denen der Code raffiniert versteckt ist. Diese künstlerischen QR-Codes ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich, sondern ergänzen die bisherige Funktionalität um eine neue ästhetische Dimension, die sie zu innovativen Marketingtools für Unternehmen macht, die sich von der Masse abheben wollen.

Darüber hinaus nutzt „QR Code Barcode Reader AI" die Leistungsfähigkeit von ChatGPT, um eine erweiterte KI-Chat-Funktion anzubieten. Dadurch wird die App in einen virtuellen Assistenten verwandelt, der detaillierte Informationen über den Inhalt der gescannten Codes liefern kann. Diese Funktion eröffnet neue Grenzen in der digitalen Interaktion und bietet den Nutzern ein beispielloses Maß an Erkenntnissen und Personalisierung.

CEO von Mary srl: „Mit der Einführung von künstlerischen QR-Codes und dem virtuellen KI-Assistenten definieren wir nicht nur das Konzept der QR-Codes neu, sondern stellen auch ein neues Tool für die Interaktion mit Unternehmen und ein verbessertes Nutzererlebnis bereit. Dieses Update ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, alltägliche digitale Interaktionen in einzigartige und personalisierte Erlebnisse zu verwandeln."

Informationen zu Mary srl

Wir sind ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer technologischer Lösungen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz. Seit 2017 hat sich Mary srl der Entwicklung von Produkten verschrieben, die das tägliche Leben verbessern und Technologie für jeden zugänglich und nutzbar machen.

Laden Sie die App unter diesem Link aus dem App Store herunter: https://apps.apple.com/us/app/qr-code-barcode-reader-ai/id1073953713

www.thinktorise.app

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2359310/Innovative_QR_Codes_German.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2359350/4586756/Mary_srl_Logo.jpg

