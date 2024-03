SUNNYVALE, Kalifornien, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Cerebras Systems, der Pionier bei der Beschleunigung generativer KI, und G42, die führende Technologie-Holdinggruppe mit Sitz in Abu Dhabi, gaben heute den Bau von Condor Galaxy 3 (CG-3) bekannt, dem dritten Cluster ihrer Konstellation von KI-Supercomputern, der Condor Galaxy. Mit 64 der neu angekündigten CS-3-Systeme von Cerebras, die alle vom schnellsten KI-Chip der Branche, der Wafer-Scale Engine 3 (WSE-3), angetrieben werden, wird Condor Galaxy 3 8 exaFLOPs KI mit 58 Millionen KI-optimierten Kernen liefern.

Die strategische Partnerschaft von Cerebras und G42 hat bereits 8 exaFLOPs an KI-Supercomputing-Leistung über Condor Galaxy 1 und Condor Galaxy 2 geliefert, die beide zu den größten KI-Supercomputern der Welt gehören. Mit Condor Galaxy 3 in Dallas, Texas, erhöht sich die Gesamtzahl des Condor Galaxy-Netzwerks auf 16 exaFLOPs.

„Mit Condor Galaxy 3 setzen wir unsere gemeinsame Vision fort, den weltweiten Bestand an KI-Computern durch die Entwicklung der weltweit größten und schnellsten KI-Supercomputer zu verändern", so Kiril Evtimov, Group CTO von G42. „Das bestehende Condor-Galaxy-Netzwerk hat mit Zehntausenden von Downloads einige der führenden Open-Source-Modelle in der Branche ausgebildet. Durch die Verdoppelung der Kapazität auf 16 exaFLOPs freuen wir uns auf die nächste Innovationswelle, die Condor Galaxy Supercomputer ermöglichen können."

Das Herzstück von Condor Galaxy 3 sind 64 Cerebras CS-3 Systeme. Jeder CS-3 wird von dem neuen WSE-3 mit 4 Billionen Transistoren und 900.000 KI-Kernen angetrieben. Der bei TSMC am 5-Nanometer-Knoten gefertigte WSE-3 bietet die doppelte Leistung bei gleichem Stromverbrauch und zum gleichen Preis wie die Vorgängergeneration. Der WSE-3 wurde speziell für das Training der größten KI-Modelle der Branche entwickelt und bietet eine erstaunliche KI-Spitzenleistung von 125 Petaflops pro Chip.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere neu angekündigten CS-3 Systeme eine entscheidende Rolle in unserer bahnbrechenden strategischen Partnerschaft mit G42 spielen werden", sagte Andrew Feldman, CEO und Mitbegründer von Cerebras. „Condor Galaxy 3 und die nachfolgenden Supercomputer werden zusammen Dutzende von Exaflops an KI-Rechenleistung liefern. Dies ist ein bedeutender Meilenstein im KI-Computing, der eine beispiellose Rechenleistung und Effizienz bietet."