NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Energiekonzern habe seine Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Essener hätten zudem unterstrichen, dass sie ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) anstrebten und die "Kapitalallokation im Lichte des sich verändernden Risiko- und Ertragsumfelds ständig neu bewertet" werde. Dies ist dem Experten zufolge eine recht ausgewogene Aussage. RWE könnte demnach bereit sein, Hebel wie Aktienrückkäufe in Betracht zu ziehen./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 32,22EUR auf Tradegate (14. März 2024, 09:14 Uhr) gehandelt.



