ROUNDUP Warnstreik legt Flugbetrieb in Köln/Bonn weitgehend lahm Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals hat den Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn weitgehend lahmgelegt. Von den für Donnerstag geplanten 69 Abflügen fanden nur acht statt oder waren im Laufe des Tages noch geplant, wie eine Flughafen-Sprecherin am …