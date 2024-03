NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Energieversorgers auf 2025 sei schwach und bedeute Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Donnerstag nach Zahlen. Er erinnerte aber daran, dass die RWE-Aktien im laufenden Jahr bereits deutlich gefallen sind. Zudem sei der Ausblick für 2027 bestätigt worden, und der Tenor hinsichtlich der Mittelverwendung habe sich leicht verbessert, so Gandolfi./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 32,09EUR auf Tradegate (14. März 2024, 09:38 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 46,50 Euro