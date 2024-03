ROUNDUP Rheinmetall will weiter kräftig wachsen - Aktie an Dax-Spitze Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall will angesichts prallvoller Auftragsbücher im laufenden Jahr weiter deutlich zulegen. "Die Weichen sind auf weiteres Wachstum und steigende Profitabilität gestellt", sagte Unternehmenschef Armin …