Automatisierung und Digitalisierung / Mit Innovation die zukunftsfähige Produktion gestalten (FOTO)

Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen fühlt sich gar nicht oder nur mittelmäßig vorbereitet. Nur Top-Performer steigern bereits ihre Profitabilität mit Automatisierung und Digitalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die von der Unternehmensberatung Kearney erstellt worden ist. Im Rahmen des "32. Fabrik des Jahres Kongresses" hat Kearney unter dem Titel "Automatisierung und Digitalisierung - Mit Innovation die zukunftsfähige Produktion gestalten" mehr als 200 Führungskräfte aus produzierenden Unternehmen verschiedener Industrien befragt.



Automatisierung und Digitalisierung stehen ganz oben auf den Agenden vieler Unternehmen. Während einige die digitalen Technologien voll ausschöpfen, stehen andere erst am Anfang ihres Transformationsprozesses. So haben laut Kearney-Studie nur etwa 8 Prozent der 200 befragten Unternehmen die Digitalisierung fest in ihren Abläufen integriert. Etwa 10 Prozent der Unternehmen sind laut Studie gerade erst dabei, ihre digitale Strategie zu entwickeln. Und knapp die Hälfte befindet sich noch komplett im Experimentierstadium. Insgesamt fühlen sich mehr als 40 Prozent der Befragten nicht ausreichend vorbereitet für ihren Transformationsprozess.