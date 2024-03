WIESBADEN (ots) -



- Im Durchschnitt liegt die Inflationsausgleichsprämie bei 2 761 Euro

- Die niedrigsten Prämien werden im Baugewerbe gezahlt, im Gastgewerbe erhalten

anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten die Sonderzahlung



Mehr als drei Viertel (77,9 %) der Tarifbeschäftigten in Deutschland haben seit

Oktober 2022 eine Inflationsausgleichsprämie erhalten oder werden eine solche

Prämie gemäß Tarifvertrag noch bis zum Jahresende 2024 ausgezahlt bekommen. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Statistik der

Tarifverdienste mitteilt, liegt der durchschnittliche Auszahlbetrag pro Person

bei 2 761 Euro. Bei der Inflationsausgleichsprämie handelt es sich um eine

steuerfreie Sonderzahlung von bis zu 3 000 Euro, die je nach Tarifvereinbarung

als Gesamtbetrag oder gestaffelt in Teilbeträgen an die Beschäftigten ausgezahlt

werden kann. Die Maßnahme aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung

zur Milderung der Folgen der Energiekrise trug dazu bei, dass die

Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen im Jahr 2023 um durchschnittlich

3,7 % gegenüber dem Vorjahr stiegen (siehe dazu Pressemitteilung Nr. 080 vom 1.

Deutliche Unterschiede zwischen den BranchenSowohl in der durchschnittlichen Höhe der Inflationsausgleichsprämie als auch imAnteil der Tarifbeschäftigten, die eine solche Prämie erhalten, gibt es zwischenden einzelnen Branchen deutliche Unterschiede: Die niedrigsten Prämien sind imBaugewerbe mit durchschnittlich 1 104 Euro sowie im Wirtschaftsabschnitt Land-,Forstwirtschaft und Fischerei mit durchschnittlich 1 689 Euro zu verzeichnen.Die höchsten Inflationsausgleichsprämien wurden in den WirtschaftsabschnittenÖffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung (3 000 Euro), Erziehungund Unterricht (2 999 Euro), Kunst, Unterhaltung und Erholung (2 987 Euro) sowieWasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (2 943 Euro) vereinbart.Mit 96,1 % beziehungsweise 96,0 % haben in den WirtschaftsabschnittenVerarbeitendes Gewerbe und Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgunganteilig die meisten Tarifbeschäftigten einen Anspruch auf eineInflationsausgleichsprämie. Im Gastgewerbe (6,3 %), in der Erbringung sonstigerwirtschaftlicher Dienstleistungen (11,2 %) und im Handel (24,4 %) profitierenanteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten von einer Inflationsausgleichsprämie.Vereinbarungen über Inflationsausgleichsprämien noch bis Ende 2024 möglichDie Ergebnisse haben dahingehend einen vorläufigen Charakter, da sie sich aufbisher bestehende tarifliche Vereinbarungen beziehen.Inflationsausgleichsprämien können entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nochbis Ende des Jahres 2024 ausgezahlt werden. Somit verbleibt den Tarifpartnernnoch Zeit, tarifliche Vereinbarungen hinsichtlich Inflationsausgleichszahlungenin ihre laufenden Verhandlungen beziehungsweise als Sondervereinbarungaufzunehmen.Methodische Hinweise:Die Auswertungen zur tariflich vereinbarten Inflationsausgleichsprämie basierenauf den Lohn-, Gehalts- und Entgelttarifverträgen sowie Betriebsvereinbarungen,die in der Tarifdatenbank des Statistischen Bundesamtes erfasst und zurregelmäßigen Berechnung der Tarifindizes verwendet werden.Es sind alle tariflichen Vereinbarungen mit Inflationsausgleichsprämieneinbezogen, die zum aktuellen Rechenstand (6. März 2024) bekannt und Bestandteilder Tarifdatenbank des Statistischen Bundesamts waren. In die Berechnung werdensowohl bereits ausgezahlte tarifliche Inflationsausgleichsprämien (ersteAuszahlungen waren für Oktober 2022 vereinbart) als auch bereits tariflichvereinbarte, aber noch anstehende Auszahlungen bis Ende des Jahres 2024berücksichtigt.Bei der Berechnung der durchschnittlichen Inflationsausgleichsprämie werden nurdiejenigen Tarifverträge einbezogen, bei denen eine Inflationsausgleichsprämiegezahlt wird. Der Ausweis für die einzelnen Wirtschaftszweige erfolgt alsgewichteter Durchschnitt über die in den Wirtschaftszweig einfließendenTarifverträge.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zur Inflationsausgleichsprämie untergliedert nach Regionenund Wirtschaftsabschnitten bieten die Tabellen auf der Themenseite"Tarifverdienste, Arbeitskosten" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.