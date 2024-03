WIESBADEN (ots) - Im Schuljahr 2023/2024 werden in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen rund 11,2 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden

und beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens unterrichtet. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind das 1,0 % oder 107 000

Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2022/2023. Damit stieg die

Schülerzahl bereits im zweiten Jahr in Folge. Der Anstieg ist auch im laufenden

Schuljahr vor allem auf die Zuwanderung aus dem Ausland zurückzuführen: Die Zahl

der Kinder und Jugendlichen in der relevanten Altersgruppe (5 bis 19 Jahre) war

zum Jahresende 2022 insgesamt um 4 % höher als Ende 2021. Die Zahl der

ausländischen Personen in dieser Altersgruppe nahm in diesem Zeitraum sogar um

27 % zu. Ein Teil dieser Kinder und Jugendlichen ist bereits im Schuljahr

2022/2023 in das Schulsystem aufgenommen worden.



1,3 % mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen







gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 um 1,3 % auf 8,8 Millionen. An den beruflichen

Schulen sank sie dagegen geringfügig um 0,1 % auf 2,3 Millionen.



7 % mehr ausländische Schülerinnen und Schüler



Von den rund 11,2 Millionen Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/2024

besitzen 1,7 Millionen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das sind 7 % mehr

als im Schuljahr 2022/2023. Damit haben 15 % aller Schülerinnen und Schüler in

Deutschland einen ausländischen Pass.



Der Zuwachs der Schülerzahl dürfte primär auf die infolge des russischen

Angriffskriegs zugewanderten ukrainischen Schülerinnen und Schüler zurückgehen.

Genau lässt sich der Einfluss der Zuwanderung allerdings noch nicht beziffern,

da die genauen Staatsangehörigkeiten erst mit Vorliegen der endgültigen

Ergebnisse der Schulstatistik im Herbst 2024 nachgewiesen werden können. Die

vorläufigen Ergebnisse zu den ausländischen Schülerinnen und Schüler beziehen

sich auf diejenigen Personen, die ausschließlich eine ausländische und keine

deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Personen, die neben einer ausländischen

auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden bei den vorläufigen

Ergebnissen den deutschen Schülerinnen und Schülern zugerechnet.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse sind auf der Themenseite "Schulen" im Internetangebot des

Statistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen bietet der

Statistische Bericht "Allgemeinbildende und Berufliche Schulen - Schnellmeldung

Schülerinnen und Schüler - Vorläufige Ergebnisse Schuljahr 2023/2024".



Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule

über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite

"Bildungsindikatoren".



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Schulstatistik,

Telefon: +49 611 75 3737

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5734781

OTS: Statistisches Bundesamt



An den allgemeinbildenden Schulen stieg die Schülerzahl im Schuljahr 2023/2024gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 um 1,3 % auf 8,8 Millionen. An den beruflichenSchulen sank sie dagegen geringfügig um 0,1 % auf 2,3 Millionen.7 % mehr ausländische Schülerinnen und SchülerVon den rund 11,2 Millionen Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/2024besitzen 1,7 Millionen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das sind 7 % mehrals im Schuljahr 2022/2023. Damit haben 15 % aller Schülerinnen und Schüler inDeutschland einen ausländischen Pass.Der Zuwachs der Schülerzahl dürfte primär auf die infolge des russischenAngriffskriegs zugewanderten ukrainischen Schülerinnen und Schüler zurückgehen.Genau lässt sich der Einfluss der Zuwanderung allerdings noch nicht beziffern,da die genauen Staatsangehörigkeiten erst mit Vorliegen der endgültigenErgebnisse der Schulstatistik im Herbst 2024 nachgewiesen werden können. Dievorläufigen Ergebnisse zu den ausländischen Schülerinnen und Schüler beziehensich auf diejenigen Personen, die ausschließlich eine ausländische und keinedeutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Personen, die neben einer ausländischenauch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden bei den vorläufigenErgebnissen den deutschen Schülerinnen und Schülern zugerechnet.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse sind auf der Themenseite "Schulen" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen bietet derStatistische Bericht "Allgemeinbildende und Berufliche Schulen - SchnellmeldungSchülerinnen und Schüler - Vorläufige Ergebnisse Schuljahr 2023/2024".Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Schulstatistik,Telefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5734781OTS: Statistisches Bundesamt