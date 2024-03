Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Mineralische Baustoffe wie Zement oder Bausand deutlich teurer als im Jahr2022- Preisrückgänge dagegen bei Materialien aus Holz wie Dachlatten und aus Stahlwie Betonstahl in Stäben- Fast alle Baumaterialien waren im Jahr 2023 deutlich teurer als vor derEnergiekriseHohe Baukosten haben neben anderen Faktoren in den letzten Monaten zu einemRückgang von Bauvorhaben geführt. Im Jahr 2023 waren die meisten Baumaterialiennach wie vor teurer als 2021, dem Jahr vor der Energiekrise - trotzPreisrückgängen bei den Baustoffen wie Holz oder Stahl. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, gab es im Jahr 2023 zudem durchweg bei allenmineralischen Baustoffen Preissteigerungen: Zement (+32,3 %), Kalk undgebrannter Gips (+31,4 %), Frischbeton (+24,9 %), Dachziegel aus keramischenStoffen (+24,2 %) und Bausand (+21,9 %) verteuerten sich gegenüber dem Jahr 2022deutlich. Moderater fiel dagegen die Preissteigerung bei Baubedarfsartikeln ausKunststoff aus: Sanitärausstattungen wie Badewannen oder Waschbecken verteuertensich um 7,5 % und Fenster- oder Türverkleidungen um 4,2 % gegenüber dem Jahr2022. Zum Vergleich: Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen ohneBerücksichtigung der Energiepreise in 2023 um 3,7 % im Vergleich zu 2022,insgesamt legten sie im gleichen Zeitraum hingegen nur um 0,2 % zu.Bitumen auf Erdölbasis, was unter anderem im Straßenbau und zur Abdichtung vonDächern, Gebäuden und Fundamenten verwendet wird, verbilligte sich 2023 um 4,8 %gegenüber dem Vorjahr. Dagegen war Asphaltmischgut, in der Regel ein Gemisch ausGesteinskörnungen und Bitumen, um 9,9 % teurer als im Vorjahr.Preisrückgänge gegenüber 2022 bei Materialien aus Metall und HolzMetalle, deren Herstellung wie die mineralischen Baustoffe vergleichsweiseenergieintensiv ist, verbilligten sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 6,0%. Betonstahl in Stäben kostete 31,6 % weniger als im Jahr 2022,Betonstahlmatten waren 31,5 % billiger.Deutliche Preisrückgänge gab es bei Baumaterialien aus Holz: Dachlatten (-26,1%) und Konstruktionsvollholz (-20,7 %) verbilligten sich im Jahr 2023 gegenüberdem Vorjahr. Auch die Preise für Bauschnittholz gingen um 18,3 % zurück.Trotz einzelner Preisrückgänge: Baumaterialien fast durchgängig teurer als vorder EnergiekriseTrotz der teilweise sinkenden Preise für einzelne Baustoffe lag das Preisniveauim Jahr 2023 für nahezu alle Baumaterialien - bis auf Holz - über dem Niveau vorder Energiekrise: Deutliche Teuerungen gegenüber dem Jahr 2021 gab es bei den