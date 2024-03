Aktienmärkte: Tanz auf dem Vulkan - kurz vor Rezession ist Gier am größten!

Kurz vor einer Rezession ist der Optimismus und die Gier der Aktienmärkte meist am größten - und derzeit ist die Gier enorm groß, während unter der Oberfläche die Warnsignale (charttechnisch und fundamental) immer deutlicher werden. Meist aber laufen die Aktienmärkte dann noch weiter nach oben - bis dann plötzlich die Reißleine gezogen wird und diejenigen, die in ihrer Gier und der Angst, etwas zu verpassen, viel zu teuer eingekauft haben, massive Verluste erleiden. Vieles, was derzeit gesagt und geglaubt wird, gab es zuletzt im Jahr 2018: damals hieß es, die US-Wirtschaft würde höhere Zinsen verkraften und eine weiche Landung absolvieren - Fed-Chef Powell sprach davon, dass die neutrale (Zins-)Rate vielleicht höher liege, als man gedacht habe. Genau das alles hören wir jetzt auch wieder: die Wirtschaft könne die hohen Zinsen vertragen - und genau das wird der Grund sein, warum die Fed die Zinsen weniger senkt und damit die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen läßt..

1. Krypto: Die Memecoin-Blase wächst und wächst

2. China, USA und das TikTok-Dilemma

