Wien (ots) - Information zum konkretisierten Sanierungsplan der SIGNA PrimeSelection AGAm Mittwoch, dem 13.03.2024 hat die SIGNA Prime Selection AG den angebotenenSanierungsplan mit einer Quote von 30%, zahlbar binnen 2 Jahren, mit einerSanierungstreuhandschaft verbunden.Das gesamte verwertbare Vermögen soll zur Verwertung bzw. Befriedigung derGläubiger an eine Treuhänderin übergeben werden. Der angeboteneTreuhandsanierungsplan führt aus Sicht der Sanierungsverwalterin AbelRechtsanwälte GmbH zu einer substantiell höheren Quotenerwartung als imVergleich zum Zerschlagungsszenario. Die Sanierungsverwalterin hat dazu in ihrerStellungnahme dargestellt, dass dieser verbesserte Treuhandsanierungsplanangemessen ist und empfiehlt den Gläubigern die Annahme desTreuhandsanierungsplans.Sanierungsplan-Tagsatzung am 18.03.2024Für den 18.03.2024 ist eine Sanierungsplantagsatzung anberaumt mit der geplantenAbstimmung über den vorgelegten Sanierungsplan.Ein Sanierungsverfahren ist nicht öffentlich. Die SIGNA Prime Selection AG hatder Veröffentlichung dieser Presseerklärung zugestimmt.