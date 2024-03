"Alle unsere Schnelltests basieren auf der patentierten RVF-Technologie von MedMira und liefern eine sofortige, qualitativ hochwertige Ja- oder Nein-Antwort(en). Unsere Schnelligkeit und unsere einzigartige Kontrolllinie ermöglichen die schnellste und qualitativ hochwertigste Antwort in einer echten Point-of-Care-Umgebung. Obwohl die Verwendung von Schnelltests in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat, sind Schnelltests der erste Schritt, indem sie qualitative Ergebnisse liefern. Die Vision von MedMira ist es, dies weiter auszubauen, indem sie mit ihrem MIROQ-System einen einzigartigen Mehrwert bietet. Die RVF-Technologie des Unternehmens in Verbindung mit der MIROQ-Technologie ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, eine sofortige Diagnose mit qualitativen UND quantitativen Ergebnissen zu erhalten", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira Inc. "Die Synergien beider Systeme liefern innerhalb weniger Minuten Antworten von höchster Qualität und zu den günstigsten Kosten für Gesundheitsdienstleister. Diese Kombination ermöglicht eine echte Point-of-Care-Situation und eine sofortige Behandlung der Patienten. Unsere Zukunftsvision ist mit MIROQ bereits Realität geworden.

Seite 2 ► Seite 1 von 3