DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund wird nach dem Erreichen des Viertelfinales der UEFA Champions League optimistischer für die Geschäftsentwicklung. Für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr werde mit einem Überschuss von 25 bis 35 Millionen Euro gerechnet, teilte der Fußballverein am Donnerstag mit. Bisher standen 15 bis 25 Millionen Euro im Plan. Der BVB hatte am Mittwochabend auf großer Bühne zu lange vermissten Tugenden zurückgefunden und zum ersten Mal seit drei Jahren das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Mit dem 2:0 (1:0) über die PSV Eindhoven gelang dem im Bundesliga-Titelkampf bereits weit abgeschlagenen Team von Trainer Edin Terzic der erhoffte Vorstoß in den erlauchten Kreis des europäischen Fußball-Adels. Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Stadion trafen der in der Winterpause als Leihgabe von Manchester United verpflichtete Sancho (3. Minute) und Joker Marco Reus (90.+5) am Mittwoch zum verdienten Sieg./mis/tas/stk