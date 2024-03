PARIS, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter von Druckerlösungen Pantum präsentiert seine neuesten Produkte auf der IT Partners 2024, die vom 13. bis 14. März im Disneyland Paris stattfindet. Zu den ausgestellten Produkten gehören unter anderem eine neue Serie von 22PPM A4 Monochrom-Laserdruckern, 20PPM A4 Farblaserdruckern und 30PPM A3 LED-Farbdruckern.

Die Fachveranstaltung bringt die IT-, Telekommunikations- und audiovisuelle Channel-Branche zu einem intensiven Austausch zusammen. Auf der wichtigsten IT-Messe wird Pantum mit einer Vielzahl von Kundengruppen in Kontakt treten und neue Marktchancen erschließen, um seinen Bekanntheitsgrad in ganz Europa und in der gesamten Branche zu steigern. „Wir fühlen uns sehr geehrt, Teil der IT Partners 2024 Ausstellung zu sein und unsere neuesten Produkte und Innovationen auf dem europäischen Markt zu präsentieren. Pantum legt stets Wert darauf, Innovation, Exzellenz und Kundenorientierung in den Mittelpunkt der Marke zu stellen, und engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung durch Design und technologische Innovation, um den Anwendern effiziente und zuverlässige Druckerprodukte und -dienstleistungen zu bieten", sagte Jose Ballesteros, der stellvertretende Leiter der Niederlassung von Pantum Holland.

Serie Smart Classic: Kostengünstige, kompakte und mühelose Drucklösung

Auf der IT Partners 2024 stellt Pantum die Serie Smart Classic vor, eine kosteneffiziente Drucklösung mit kompaktem Design, die sich für Ihren Schreibtisch und Ihre Büroeinrichtung eignet.

Hohe Druckqualität mit 22 Seiten pro Minute für Papier im A4-Format (monochrom)

Treiberlose Installation für Windows 10/11 und Ein-Klick-Treiberinstallation für andere Betriebssysteme

Vielseitige Konnektivitätsoptionen wie USB, kabelgebundene Verbindungen, 2,4 GHz/5 GHz Dualband-Wi-Fi und Bluetooth

Pantum Mobile App für nahtlose Konnektivität

Automatische Korrektur der ID-Kartenkopie

Ausgewählte Modelle sind mit einem automatischen Dokumenteneinzug, dem Automatic Document Feeder (ADF) ausgestattet, der die Funktionalität und Produktivität erhöht.

Serie Vibrant 20: Hochgeschwindigkeitsdrucken mit erweiterten Funktionen und verbesserter Konnektivität