14. März 2024, Surrey (British Columbia) / IRW-Press / - Desert Gold Ventures Inc. („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein metallurgisches und geotechnisches Bohrprogramm abgeschlossen hat. Diese Arbeiten wurden durchgeführt, um neue Bohrkerne für metallurgische Tests und geotechnische Proben zu gewinnen, die zur Unterstützung der Aufbereitungs- und Tagebaupläne für den Abbau von Oxid- und Übergangsmineralressourcen benötigt werden.

Es wurden insgesamt 12 Bohrlöcher mit einer Tiefe von 50 bis 160 m auf insgesamt 905 m in den Zonen Barani East (fünf Bohrlöcher), Gourbassi West (vier Bohrlöcher) und Gourbassi West North (drei Bohrlöcher) gebohrt (Standorte siehe Abbildung 1). Die Zonen Barani East und Gourbassi West enthalten nachgewiesene und angedeutete Oxid- und Übergangsmineralressourcen von 131.000 oz* Gold mit einem Gehalt von 1,41 g/t Au sowie vermutete Mineralressourcen von 55.000 oz* Gold mit einem Gehalt von 1,22 g/t Au. Eine Ressourcenschätzung wird für die 1,6 km lange Zone Gourbassi West North erstellt werden. Bild 1 stellt den jüngsten Bohrkern von der mineralisierten Zone bei Gourbassi West North dar. Die Oxid- und Übergangsressourcen in allen drei Zonen werden Teil der PEA sein, die zurzeit im Gange ist.

Nach dem Abschluss des PEA-Teils des Bohrprogramms hat nun die Bohrung des ersten von vier Explorationsbohrlöchern in den Zonen Mogoyafara South und Frikidi begonnen.

Das Ziel Mogoyafara South enthält auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressourcen von 412.800 oz* Gold mit einem Gehalt von 1,05 g/t Au und ist somit die bis dato größte bekannte Goldlagerstätte auf dem Projekt SMSZ. Diese Lagerstätte ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und liegt innerhalb eines 2 mal 3 km großen Gebiets mit struktureller Rotation, was in den meisten strukturbezogenen Goldlagern als positiv für die Goldablagerung erachtet wird.

Das Goldziel Frikidi ergab 61 Gesteinsproben, die über 5 g/t Au enthielten – fünf davon ergaben 100 g/t Au oder mehr**. Frikidi repräsentiert ein Gebiet mit zahlreichen Kleinbergbaubetrieben innerhalb einer 5 x 2,5 km großen, quer verlaufenden magnetischen Anomalie.

Bild 1: Die metallurgische Kernbohrlochprobe stammt direkt von unterhalb eines Abschnitts mit 1,10 g/t Au auf 37 m bei Gourbassi West North. Das Gestein ist stark alteriert, mit Quarzerzgängen durchzogen und teilweise oxidiert (übergangsartige Mineralisierung). Das Bohrloch endete in alteriertem Gestein in einer Tiefe von 50 m. Der gesamte Kern dieser Zone wird an ein metallurgisches Labor gesendet, um den Goldgehalt und die Goldgewinnungsraten mittels herkömmlicher Methoden zu ermitteln. Der Plan von Desert Gold besteht darin, sowohl die Mineralressourcen für diese Zone zu schätzen als auch die Eignung der Haufenlaugung des Oxid- und Übergangsteils der Zone zu bestimmen.