Karrieremesse ADAN Career Day 2024 vernetzt Unternehmen mit Black & People of Color (BPoC) (FOTO) Das Social Business ADAN Impact lädt in Partnerschaft mit LinkedIn ein zu Europasführender Karrieremesse für Schwarze Menschen und People of Color. Der ADAN Career Day 2024 findet am Freitag, 19. April 2024, von 10 bis 18 Uhr im Kap Europa Frankfurt …