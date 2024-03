Berlin (ots) - Welche Marken und Unternehmen rund um die Bereiche Wohnen, Haus

und Garten erfüllen die Ansprüche und Erwartungen der Kundinnen und Kunden und

sorgen für die höchste Zufriedenheit? Das beantwortet der "Life & Living Award"

des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv. Die

feierliche Preisverleihung findet am heutigen Abend in der

Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag,

18.03.2024, 18:35 Uhr) .



Die Auszeichnung für Deutschlands beliebteste Anbieter mit dem Fokus auf

Produkte und Dienstleistungen im häuslichen Umfeld wird alljährlich verliehen.

Der Life & Living Award 2024 ist das Ergebnis einer großen Befragung, bei der

über 56.000 Stimmen von Verbraucherinnen und Verbrauchern eingingen. Aktuell

bewerteten die Kundinnen und Kunden insgesamt 693 Unternehmen beziehungsweise

Marken. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für

Service-Qualität: "Die bewerteten Branchen sind aus Verbrauchersicht insgesamt

erfreulich gut aufgestellt. Dabei signalisieren rund 83 Prozent der Befragten

ihre Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Sogar noch ausgeprägter ist die

Kundenbindung, denn über 89 Prozent würden sich in Zukunft erneut für den

jeweiligen Anbieter oder die Marke entscheiden."







- dieser Award, der von ntv mitgetragen wird, liefert spannende Einblicke,

welche Marken und Unternehmen rund ums Zuhause für Zufriedenheit sorgen und das

größte Vertrauen genießen."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein

Online-Panel gingen 56.092 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die

Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie

Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebotsspektrum, Kundenservice, Image

und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. Zum anderen flossen

die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung in das

Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 693 Unternehmen bzw. Marken. In

die finale Auswertung gelangten jene 598, die mindestens 80 Kundenstimmen

erreichten. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werden

pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.



Preisträger "Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2024"



(alphabetische Sortierung)



Bauen & Ausbauen



Dachziegel: Braas, Creaton, Wienerberger



Fassadenverkleidung: Heering, Rockpanel, Swisspearl (ehemals Cembrit) Seite 2 ► Seite 1 von 2

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "My home is my castle- dieser Award, der von ntv mitgetragen wird, liefert spannende Einblicke,welche Marken und Unternehmen rund ums Zuhause für Zufriedenheit sorgen und dasgrößte Vertrauen genießen."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über einOnline-Panel gingen 56.092 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen dieGesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wieVertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebotsspektrum, Kundenservice, Imageund Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. Zum anderen flossendie Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung in dasGesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 693 Unternehmen bzw. Marken. Indie finale Auswertung gelangten jene 598, die mindestens 80 Kundenstimmenerreichten. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werdenpro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.Preisträger "Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2024"(alphabetische Sortierung)Bauen & AusbauenDachziegel: Braas, Creaton, WienerbergerFassadenverkleidung: Heering, Rockpanel, Swisspearl (ehemals Cembrit)