Arman Eskicioglu ist Geschäftsführer der EMR

Unternehmensberatung GmbH, die sich auf Wachstumsstrategien für die

Gebäudedienstleistungsbranche spezialisiert. Gemeinsam mit seinem Bruder Atilla

Eskicioglu und ihrem Partner Umut Yalcin bietet er maßgeschneiderte Marketing-

und Vertriebslösungen im Reinigungssektor an. Mehr über die

Entstehungsgeschichte der EMR Unternehmensberatung GmbH und wie diese mit der

Erfahrung und dem Erfolg der Gründer verbunden ist, erfahren Sie hier.



Die Branche der Gebäudereinigung ist essenzieller Bestandteil unserer

Gesellschaft, die entsprechend wertgeschätzt werden muss. Unternehmen sehen sich

jedoch zunehmend mit den Folgen undurchsichtiger Gesetzesänderungen und einem

Anstieg unqualifizierter Arbeitskräfte konfrontiert. Dies führt zu einer

instabilen Umsatzlage und langfristigen Herausforderungen wie steigenden Kosten

und Wettbewerbsnachteilen. Angesichts dieser Lage ist es nun entscheidend, die

richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und sich rentable Aufträge zu sichern. "Wer

weiterhin auf traditionelle Methoden setzt, wird es schwer haben, qualifiziertes

Fachpersonal zu finden - und die Erfüllung von Aufträgen wird zur

Herausforderung", sagt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR

Unternehmensberatung.





"Es ist an der Zeit, umzudenken und sich nicht von der Konkurrenz überholen zulassen", so der Experte weiter. "In dieser komplexen Umgebung setzen wir unsdafür ein, Unternehmen in der Gebäudereinigungsbranche dabei zu unterstützen,erfolgreich zu wachsen und sich zu etablieren." Die EMR UnternehmensberatungGmbH entstand aus einer anderen Firma und dem Wunsch, etwas in der Branche zuverändern: Atilla Eskicioglu und sein Partner Phillip Geimer gründeten dieMendato GmbH, um die Bedürfnisse in der Gebäudereinigungsbranche zu adressieren.Ihre eigens entwickelte Gebäudereiniger-Software Mendato(http://www.mendato.com) war der Ausgangspunkt für weitere Initiativen: AtillaEskicioglu erkannte gemeinsam mit seinem Bruder Arman Eskicioglu dieHerausforderungen vieler Selbstständiger und gründete die EMRUnternehmensberatung, um diesen zu begegnen. Arman Eskicioglu führte dasUnternehmen und setzte seine Online-Marketing-Expertise ein, um dieMitarbeitergewinnung anzugehen. Die beiden Gründer erkannten jedoch, dassMitarbeitergewinnung nur ein Teilaspekt einer umfassend systematisiertenGebäudereinigung ist. Um ihr Vorhaben ganzheitlich anzugehen, holten sie denBranchenexperten Umut Yalcin ins Boot, der seine 26-jährige Erfahrung und seinFachwissen einbrachte, um eine systematische Lösung für dieGebäudereinigungsbranche zu schaffen.