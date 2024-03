Seite 2 ► Seite 1 von 3

Baar (ots) - Fisch ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung -doch die Fischbestände gehen seit Jahren zurück. Von der weltweiten Überfischungbetroffen sind nicht nur maritime Arten, sondern auch Süßwasserfische wie derbeliebte Zander. Die FYSHR AG ist davon überzeugt, dass es auch anders geht: Mitihren Indoor-Aquakulturen möchte sie in Zusammenarbeit mit Investoren dieFischwirtschaft revolutionieren. Wie das Schweizer Unternehmen mit geschlossenenKreislaufanlagen für die Zukunft des Zanders kämpft, erfahren Sie im Folgenden.Die weltweite Überfischung stellt seit Jahren eine ernsthafte Bedrohung fürunsere Meere dar. Indem sie die Fischbestände drastisch reduziert, bringt siedas empfindliche marine Ökosystem ins Wanken - mit schwerwiegenden Konsequenzenfür Mensch und Umwelt. Weniger bekannt ist, dass auch die heimischen Gewässer inDeutschland von dieser Misere betroffen sind. So ist der beliebte Zanderhierzulande zum Beispiel kaum noch zu bekommen, obwohl er aufgrund seineshervorragenden Geschmacks zu den begehrtesten Speisefischen zählt. Sein geringerFettanteil macht ihn zudem zu einer gesünderen Alternative zu beliebtenFischarten wie Lachs oder Thunfisch. Allerdings haben verschiedene Umstände, soauch die weltweite Überfischung, zu einem drastischen Rückgang geführt."Menschen, die eine Vorliebe für Fisch haben, müssen derzeit starke Nervenbeweisen, denn der Zander wird immer seltener und teurer", sagt Dr. Paul-DanielSindilariu, Experte in der Zanderzucht mit Kreislaufanlagen, der inZusammenarbeit mit der FYSHR AG einen wertvollen Beitrag zur ökologischenFischzucht leistet. "Jahr für Jahr spitzt sich die Lage weiter zu.""Die Nachfrage ist enorm gestiegen, aber die Wildfänge können den Bedarf schonlange nicht mehr decken", fährt der Experte fort. "Hinzu kommt dasImportproblem, das dazu führt, dass der Fisch nicht mehr frisch ist, wenn er denVerbraucher erreicht." Die Lösung, davon ist die FYSHR AG überzeugt, liegt inIndoor-Aquakulturen: Geschlossene Kreislaufanlagen, die in Hallen an Land gebautwerden, ermöglichen eine artgerechte Haltung, die ohne Chemikalien undMedikamente auskommt. Dabei hat sich das Schweizer Unternehmen auf den Zanderspezialisiert, eine edle Fischart, die hohe Preise erzielt. Für die FYSHR AG hatdie Zanderzucht jedoch nicht nur einen monetären Wert - sie sieht sich auch inder Verantwortung, den beliebten Speisefisch vor dem Aussterben zu bewahren.Hierfür arbeitet das Unternehmen eng mit Investoren zusammen, um den Bau