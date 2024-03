HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 Euro belassen. Analyst George McWhirter sprach in einer ersten Reaktion am Donnerstag von einem starken Zahlenwerk des Rüstungskonzerns und Autozulieferers. Sowohl der Gewinn als auch der Barmittelzufluss (FCF) hätten über den Erwartungen gelegen. Zudem sei der Auftragsbestand im Verteidigungsbereich um fast 60 Prozent gestiegen. Die mittelfristigen Umsatzziele für einige Produktlinien nannte McWhirter ehrgeizig. Auch die Ausblicke auf das operative Ergebnis und den FCF für 2024 lägen über den durchschnittlichen Analystenschätzungen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 440,2EUR auf Tradegate (14. März 2024, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 425

Kursziel alt: 425

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m