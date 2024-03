Sowohl die Passagierzahlen als auch das Frachtaufkommen haben im Februar deutlich zugelegt. Letzteres um 4,7 Prozent und die Passagierzahl in Frankfurt um 12,9 Prozent. Eigentlich ein Grund zum Feiern, wären da nicht wieder die gefühlt wöchentlich abgehaltenen Streiks, die für eine Eintrübung der Stimmung unter Anlegern zur Folge haben. Dennoch lässt sich für die Fraport-Aktie übergeordnet seit einem Verlaufstief bei 35,56 Euro aus Oktober 2022 ein positives Bild zeichnen, ein Abwärtstrend bestehend seit 2018 konnte überwunden werden, nun hält sich das Papier in einem temporär abwärtsgerichteten Trend auf, der an dieser Stelle als bullische Flagge gewertet werden kann. Ein Ausbruch darüber würde entsprechend wieder mittelfristiges Kurspotenzial freisetzen.

Bull-Flag im Aufbau