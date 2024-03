Berlin (ots) - Der Einkauf an der klassischen Ladenkasse ist heute eigentlich

nicht mehr zwingend notwendig. Dafür sorgen neuartige Ladenkonzepte,

Selbstbedienungskassen oder Lieferdienste. Aber die Deutschen sind, was ihre

Einkäufe betrifft, aktuell noch sehr traditionell eingestellt: Der Großteil der

Bevölkerung (90 Prozent) entscheidet sich noch immer für den gewohnten Einkauf

an der Supermarktkasse mit Personal. Gerade für Kartenzahler:innen und die junge

Generation gehören innovative Konzepte aber klar zum Einkaufsmodell der Zukunft:

Jede:r Zweite möchte künftig verstärkt an modernen Selbstbedienungskassen

einkaufen. Diese und weitere spannende Erkenntnisse, liefert der Rückblick auf

das Jahr 2023 aus der jährlichen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach

(IfD) im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.



Junge Generation verabschiedet sich von bewährten Einkaufstraditionen







täglichen Bedarfs nach wie vor auf klassische Weise an der Supermarktkasse mit

Kassenpersonal tätigen, verabschiedet sich die Generation der 16-29-Jährigen von

bewährten Einkaufstraditionen. 45 Prozent geben an, häufig bis gelegentlich die

Selbstbedienungskasse im Supermarkt zu nutzen und fast genauso viele (40

Prozent) lassen sich Lebensmittel nach Hause liefern. Generationsübergreifend

greifen lediglich 13 Prozent auf die Selbstbedienungskasse im Supermarkt zurück

und nur jede:r Zehnte lässt sich Lebensmittel nach Hause liefern.



Kartenzahler:innen deutlich offener gegenüber neuartigen Einkaufskonzepten



Anders sieht es bei den jüngeren Zielgruppen aus: Sie schreiten nicht nur im

Hier und Jetzt voran - gerade was die Zukunft betrifft, ist die Gruppe der

16-29-Jährigen innovationstreibend: Über die Hälfte (56 Prozent) möchte künftig

öfter an Selbstbedienungskassen im Supermarkt einkaufen und knapp ein Drittel

der 16-29-Jährigen (30 Prozent) kann sich vorstellen, Supermärkte ohne Kassen

vermehrt zu nutzen. Neben der jungen Generation sind es vor allem die

Kartenzahler:innen, die positiv herausstechen: Über die Hälfte (51 Prozent)

plant Selbstbedienungskassen in Zukunft verstärkt zu nutzen und knapp ein

Drittel (29 Prozent) möchte öfter in einem Supermarkt ohne Kasse einkaufen. Bei

Bar-Zahler:innen sind es hingegen lediglich 20 und 12 Prozent. Auch wenn

neuartige Einkaufskonzepte in der allgemeinen Bevölkerung aktuell eher wenig

Anklang finden, geben für die Zukunft immerhin über ein Drittel (38 Prozent) der Seite 2 ► Seite 1 von 3

Während 90 Prozent der Bevölkerung den Kauf von Lebensmitteln und Produkten destäglichen Bedarfs nach wie vor auf klassische Weise an der Supermarktkasse mitKassenpersonal tätigen, verabschiedet sich die Generation der 16-29-Jährigen vonbewährten Einkaufstraditionen. 45 Prozent geben an, häufig bis gelegentlich dieSelbstbedienungskasse im Supermarkt zu nutzen und fast genauso viele (40Prozent) lassen sich Lebensmittel nach Hause liefern. Generationsübergreifendgreifen lediglich 13 Prozent auf die Selbstbedienungskasse im Supermarkt zurückund nur jede:r Zehnte lässt sich Lebensmittel nach Hause liefern.Kartenzahler:innen deutlich offener gegenüber neuartigen EinkaufskonzeptenAnders sieht es bei den jüngeren Zielgruppen aus: Sie schreiten nicht nur imHier und Jetzt voran - gerade was die Zukunft betrifft, ist die Gruppe der16-29-Jährigen innovationstreibend: Über die Hälfte (56 Prozent) möchte künftigöfter an Selbstbedienungskassen im Supermarkt einkaufen und knapp ein Drittelder 16-29-Jährigen (30 Prozent) kann sich vorstellen, Supermärkte ohne Kassenvermehrt zu nutzen. Neben der jungen Generation sind es vor allem dieKartenzahler:innen, die positiv herausstechen: Über die Hälfte (51 Prozent)plant Selbstbedienungskassen in Zukunft verstärkt zu nutzen und knapp einDrittel (29 Prozent) möchte öfter in einem Supermarkt ohne Kasse einkaufen. BeiBar-Zahler:innen sind es hingegen lediglich 20 und 12 Prozent. Auch wennneuartige Einkaufskonzepte in der allgemeinen Bevölkerung aktuell eher wenigAnklang finden, geben für die Zukunft immerhin über ein Drittel (38 Prozent) der