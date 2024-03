Düsseldorf (ots) - Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen fühlt sich gar

nicht oder nur mittelmäßig vorbereitet. Nur Top-Performer steigern bereits ihre

Profitabilität mit Automatisierung und Digitalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt

eine aktuelle Studie, die von der Unternehmensberatung Kearney erstellt worden

ist. Im Rahmen des "32. Fabrik des Jahres Kongresses" hat Kearney unter dem

Titel "Automatisierung und Digitalisierung - Mit Innovation die zukunftsfähige

Produktion gestalten" mehr als 200 Führungskräfte aus produzierenden Unternehmen

verschiedener Industrien befragt.



Automatisierung und Digitalisierung stehen ganz oben auf den Agenden vieler

Unternehmen. Während einige die digitalen Technologien voll ausschöpfen, stehen

andere erst am Anfang ihres Transformationsprozesses. So haben laut

Kearney-Studie nur etwa 8 Prozent der 200 befragten Unternehmen die

Digitalisierung fest in ihren Abläufen integriert. Etwa 10 Prozent der

Unternehmen sind laut Studie gerade erst dabei, ihre digitale Strategie zu

entwickeln. Und knapp die Hälfte befindet sich noch komplett im

Experimentierstadium. Insgesamt fühlen sich mehr als 40 Prozent der Befragten

nicht ausreichend vorbereitet für ihren Transformationsprozess.







unterschiedlichen Entwicklungsstadien bei der Digitalisierung und

Automatisierung befindet. Aus ihr wird aber auch ersichtlich, dass die Vorreiter

der Industrie durch gezielte Maßnahmen ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und es

schaffen, gegen die nachteiligen Faktorkosten im deutschsprachigen Raum zu

wirken.", so Daniel Stengel, Director, Projektleiter "Fabrik des Jahres",

Kearney.



Steigende Zinsen, sich ändernde regulatorische Anforderungen und sich wandelnde

Marktbedingungen führen dazu, dass Automatisierung und Digitalisierung wichtiger

denn je sind für den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Trotz vieler

Vorteile, die die Unternehmen bei der Transformation sehen, berichten sie jedoch

auch von vielfältigen Herausforderungen in diesem Prozess.



Herausforderungen der Transformation



Laut Kearney-Studie sind die Top 3 Herausforderungen für sie:

Implementierungskosten, Legacy-Systeme sowie Fachkräftemangel. Die erfolgreiche

Umsetzung von Digitalisierung und Automatisierung erfordert daher eine klare

Strategie und eine Reihe von Leitlinien, die Unternehmen dabei unterstützen,

ihre Ziele effektiv zu erreichen.



5 Strategien, wie Top-Unternehmen mit digitaler Transformation den Umsatz

steigern.



Um die Herausforderungen im Transformationsprozess zu meistern, halten sich die

Industrievorreiter an fünf wesentliche Richtlinien, mit denen sie ihren Umsatz Seite 2 ► Seite 1 von 2

