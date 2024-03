Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken blicken auf einerfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem von großen Unsicherheiten undUnwägbarkeiten geprägten Umfeld haben die Kreditgenossenschaften im Freistaatbesonnen und vorausschauend agiert und das Jahr 2023 mit einem soliden Ergebnisabgeschlossen. Das Betriebsergebnis stieg von 1,8 Milliarden Euro auf 2,1Milliarden Euro. Die positive Entwicklung ist auf das nach wie vor stabileKundengeschäft und eine weitere Verbesserung in der Kosteneffizienzzurückzuführen.Die Ausleihungen stiegen um 2,7 Prozent beziehungsweise 3,7 Milliarden Euro auf140,5 Milliarden Euro. Sowohl bei den kurz- und mittelfristigen als auch bei denlangfristigen Ausleihungen ist ein Plus zu verzeichnen. Das hohe Kreditwachstumaus den zurückliegenden Ausnahmejahren wird jedoch nicht erreicht. Die Kreditean Firmenkunden stiegen um 3,4 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro, eine Zunahme um2,5 Milliarden Euro. Kredite an Privatkunden wuchsen um 1,7 Prozent auf 61,3Milliarden Euro - das ist eine Milliarde mehr als im Vorjahr. "Die Banken spürendie Zurückhaltung bei Privathaushalten und Wirtschaft. In einem insgesamtlangsamer wachsenden Markt haben die bayerischen VR-Banken ihren Marktanteilweiter leicht ausgebaut", kommentierte Gregor Scheller, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Zahlen.Immobiliengeschäft abgekühltDas Geschäft mit Immobilienkrediten, ein wesentliches Geschäftsfeld der Volks-und Raiffeisenbanken, hat sich abgekühlt. Das private Wohnbaukreditgeschäftstieg mit 1,6 Prozent leicht an, auf ein Volumen von 56 Milliarden Euro. DasNeugeschäft erreichte aber bei Weitem nicht mehr die Rekordzuwächse derzurückliegenden Jahre.Der Bedarf an Wohnraum ist ungebrochen. Es gibt viele Wohnungssuchende, zugleichlässt die Bauaktivität spürbar nach. Damit verschärft sich die Lage, vor allemin Ballungszentren. "Diese Entwicklung betrachte ich nicht nur unter demgeschäftlichen Aspekt mit Sorge. Die Wohnungen, die heute nicht finanziert undgebaut werden, fehlen morgen auf dem Wohnungsmarkt. Davor sollte die Politiknicht die Augen verschließen und für Impulse beim Wohnungsbau sorgen", forderteScheller.Die Zinswende wirkt sich positiv auf das Ergebnis der Volks- undRaiffeisenbanken aus. Der Zinsüberschuss stieg um 14 Prozent auf rund 3,6Milliarden Euro. "Nach der Negativzinsphase sind die Banken wieder in derbetriebswirtschaftlichen Normalität angekommen. Geld hat wieder einen Preis",