Neuss (ots) - Pünktlich zum Frühlingsanfang bietet Tineco

(https://de.tineco.com/) bei OTTO

(https://www.otto.de/suche/Tineco%20Nass-Trockensauger) hohe Rabatte auf gleich

drei ausgewählte Saugwischer, um die anstehenden Reinigungsarbeiten zuhause zu

erleichtern. Ob Putzliebhaber*innen oder Schnäppchenjäger*inne, ab sofort haben

alle die Möglichkeit, Tinecos Frühlingsangebote zu nutzen, um sich und die

eigenen vier Wände mit einer erfrischenden Reinigungstherapie zu belohnen.



Das Angebot umfasst den FLOOR ONE S3 Extreme (https://www.otto.de/p/tineco-nass-

trocken-sauger-floor-one-s-3-extreme-220-w-beutellos-C1597266666/#variationId=15

97266697) , den FLOOR ONE S5 Extreme (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-

sauger-floor-one-s5-extreme-220-w-1597266667/#variationId=1597266675) sowie den

FLOOR ONE S7 Premium (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-akkusauger-floor

-one-s7-premium-230-w-beutellos-1726168659/#variationId=1726169554) , die Geräte

sind ab sofort bis zum 31.03.2024 auf der OTTO-Webseite zu finden.







oor-one-s-3-extreme-220-w-beutellos-C1597266666/#variationId=1597266697)



Beim FLOOR ONE S3 Extreme handelt es sich um einen kabellosen

Nass-/Trockensauger für die Reinigung von Hartböden. Das Gerät ist mit Tinecos

intelligentem iLoop Sensor ausgestattet, durch welchen Saugleistung und

Wasserdurchfluss entsprechend der Verschmutzung gewählt und eine effiziente

Reinigung sichergestellt werden. Dank der separaten Tanks für verschmutztes und

frisches Wasser garantiert das Gerät, dass ausschließlich sauberes Wasser zur

Reinigung Verwendung findet. Per Sprachansage informiert das Gerät darüber, wenn

der Frischwassertank (0,6L) leer oder der Schmutzwassertank (0,5L) voll ist.

Dank eines speziellen Filters für Tierhaare ist der FLOOR ONE S3 Extreme ideal

für Heimtierhalter*innen. Eine integrierte Selbstreinigungsfunktion der Bürste

erspart eine lästige händische Reinigung des Geräts im Anschluss. Die

Akkulaufzeit beträgt 35 Minuten.



Originalpreis: 449 Euro



Angebot: 299,99 Euro (33 % Rabatt)



Aktionszeitraum: ab sofort bis 31.03.2024



TINECO FLOOR ONE S5 Extreme (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-sauger-fl

oor-one-s5-extreme-220-w-1597266667/#variationId=1597266675)



Der kabellose Nass-/Trockensauger FLOOR ONE S5 Extreme erkennt, ob es sich um

nasse oder trockene Verschmutzungen handelt und adaptiert mittels der

innovativen iLoop Smart Sensor-Technologie automatisch die Saugkraft, den

Wasserdurchfluss und die Bürstenwalzengeschwindigkeit. Dank der besonderen

Bürstenrolle zeichnet er sich durch eine besonders effektive Kantenreinigung Seite 2 ► Seite 1 von 2

TINECO FLOOR ONE S3 Extreme (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-sauger-floor-one-s-3-extreme-220-w-beutellos-C1597266666/#variationId=1597266697)Beim FLOOR ONE S3 Extreme handelt es sich um einen kabellosenNass-/Trockensauger für die Reinigung von Hartböden. Das Gerät ist mit Tinecosintelligentem iLoop Sensor ausgestattet, durch welchen Saugleistung undWasserdurchfluss entsprechend der Verschmutzung gewählt und eine effizienteReinigung sichergestellt werden. Dank der separaten Tanks für verschmutztes undfrisches Wasser garantiert das Gerät, dass ausschließlich sauberes Wasser zurReinigung Verwendung findet. Per Sprachansage informiert das Gerät darüber, wennder Frischwassertank (0,6L) leer oder der Schmutzwassertank (0,5L) voll ist.Dank eines speziellen Filters für Tierhaare ist der FLOOR ONE S3 Extreme idealfür Heimtierhalter*innen. Eine integrierte Selbstreinigungsfunktion der Bürsteerspart eine lästige händische Reinigung des Geräts im Anschluss. DieAkkulaufzeit beträgt 35 Minuten.Originalpreis: 449 EuroAngebot: 299,99 Euro (33 % Rabatt)Aktionszeitraum: ab sofort bis 31.03.2024TINECO FLOOR ONE S5 Extreme (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-sauger-floor-one-s5-extreme-220-w-1597266667/#variationId=1597266675)Der kabellose Nass-/Trockensauger FLOOR ONE S5 Extreme erkennt, ob es sich umnasse oder trockene Verschmutzungen handelt und adaptiert mittels derinnovativen iLoop Smart Sensor-Technologie automatisch die Saugkraft, denWasserdurchfluss und die Bürstenwalzengeschwindigkeit. Dank der besonderenBürstenrolle zeichnet er sich durch eine besonders effektive Kantenreinigung