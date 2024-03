Rheda-Wiedenbrück/Berlin (ots) - Wohin entwickelt sich die deutsche

Nutztierhaltung? 150 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Politik, Handel und

Landwirtschaft haben diese Frage auf dem Symposium der Tönnies Forschung in

dieser Woche in Berlin eindeutig beantwortet: Tierhaltung ist und bleibt ein

essentieller Teil einer kreislauforientierten Landwirtschaft und Fleisch ein

wichtiger Baustein für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Elementar ist

eine gemeinsame Marschrichtung aller Beteiligten in der Kette.



Die gemeinnützige Tönnies Forschung hatte das Who ist Who des

Lebensmitteleinzelhandels, der Wirtschaft, Landwirtschaft und Politik zu ihrem

inzwischen sechsten Symposium nach Berlin eingeladen. Im Fokus stand die

Transformation der heimischen Landwirtschaft. Einig waren sich am Ende alle

Expertinnen und Experten beim Thema Fleisch: Es bleibt ein wichtiger und

essentieller Teil einer ausgewogenen Ernährung. Sowohl klimatechnisch als auch

unter Tierschutzaspekten ist die deutsche Nutztierhaltung weltweit führend.

Darüber hinaus arbeitet der Sektor an innovativen Weiterentwicklungen. Ziel ist

es, die Nutztierhaltung in Deutschland ökologisch und ökonomisch zukunftsfest

auszurichten und aktuellen Herausforderungen anzupassen.







auch heimisches Fleisch", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

(Bündnis 90/Die Grünen) bei seiner Festrede. Er betonte, es gehe um nicht

weniger als um die Tatsache, die Ernährung der deutschen Bevölkerung zu sichern.

Aber: "Tierhaltung und Fleischkonsum sind ein gefundenes Fressen für diejenigen,

die bewusst polarisieren wollen." Die gesamte Kette, also Politik, Handel,

Wirtschaft und Landwirtschaft, müssten dieser Polarisierung widerstehen, um

stattdessen ernsthaft und faktenbasiert zu einem Konsens zu kommen, der allen

helfe.



Clemens Tönnies, Geschäftsführender Gesellschafter der

Tönnies-Unternehmensgruppe, machte deutlich, dass keine Zeit mehr bleibe, lange

über das "Wie" zu diskutieren. Wenn sich die Bundesregierung auf Konzepte

beschränke, die nicht zeitnah umgesetzt werden könnten, müssten Landwirtschaft,

Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel verstärkt aktiv werden. Dies

geschehe dann im Rahmen der Möglichkeiten des Markts, um die Tierhaltung in

Deutschland auf mehr Tierwohl und Umweltschutz ausrichten. "Wir müssen kreativ

denken", sagte er und forderte neue Modelle zur Finanzierung von Investitionen

in Tierwohlställe. Fakt sei: "Junge Landwirte wollen den Weg in eine nachhaltig

ausgerichtete Zukunft gehen. Wir müssen ihnen den Weg ebnen. Landwirte müssen

sich sicher sein, welchen Stall sie bauen sollen", unterstrich er.



Ein Schlüssel für die heimischen Erzeuger sei "fünfmal D", also Geburt,

Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland. Der Handel und die

Ernährungswirtschaft hätten sich eindeutig dazu bekannt. Für den jeweiligen

Mehraufwand seien entsprechende Aufschläge an die Erzeuger zu entrichten. "Und

es muss trotzdem für den Verbraucher finanzierbar bleiben", so Clemens Tönnies

weiter. Wichtig sei es daher, in die Breite zu gehen und die Bereiche

Foodservice und Fachgeschäfte miteinzubeziehen.



Für einen Konsens bräuchte es laut Armin Laschet (CDU) ein Aufeinanderzugehen.

Hinsichtlich der künftigen Nutztierhaltung in Deutschland komme es auf

Entgegenkommen und einen Interessenausgleich an. Hier zog der ehemalige

NRW-Ministerpräsident Parallelen zum Kohlekompromiss und schilderte im Rahmen

der Debatten seine Erfahrungen beim Umbau der Energiewirtschaft in den

betroffenen Regionen.



Elementar sei auch bei der Nutztierhaltung ein gesamtgesellschaftlich getragenes

Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft. Nur auf einer soliden Basis lasse sich

die Frage beantworten, wie die Ernährung in Deutschland künftig aussehen könnte.

Armin Laschet appellierte daher an alle Beteiligten, schnell an einen Tisch zu

kommen und die Bürokratie abzubauen. "Der Austausch zwischen Politik,

Unternehmen, Handel und Landwirten muss intensiviert werden. Das Konsensprinzip

muss auch in der Landwirtschaft gelingen", betonte er. "Die Alternative wäre,

den Sektor als nicht systemrelevant zu betrachten und infolgedessen die

Nahrungsmittel zu importieren", sagte der langjährige Spitzenpolitiker der CDU.

Doch das sei weder nachhaltig noch diene es dem Tierschutz, im Gegenteil, es

gefährde die Versorgungssicherheit.



Clemens Tönnies begrüßte die klaren Aussagen. "Ich bin optimistisch, dass wir

hier am Beginn eines neuen Dialogs stehen um endlich eine dauerhafte Lösung

hinzubekommen", sagte er.



Pressekontakt:



Kai Lars von Stockum

Tönnies Forschung gGmbH

In der Mark 2

33378 D-Rheda-Wiedenbrück



Tel.: 05242/9615378

E-Mail: mailto:kai.von-stockum@toennies.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172295/5734995

OTS: Tönnies Forschung gGmbH



