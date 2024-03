BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla hat die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine strikt abgelehnt. "Eine Lieferung von Taurus bedeutet die Verlängerung des Krieges", warnte er am Donnerstag im Bundestag. "Sie schadet vielleicht Russland, aber den Ukrainern ebenso und vor allem sie gefährdet Deutschland." Es müsse endlich darum gehen, gemeinsam mit den Kriegsparteien am Verhandlungstisch Lösungsvarianten für eine Beendigung des Ukraine-Krieges zu diskutieren.

Noch werde Deutschland nicht als Kriegspartei wahrgenommen, sagte der AfD-Vorsitzende. Deshalb bitte die AfD Kanzler Olaf Scholz, in diesem Punkt die Linie konsequent weiter für Frieden in Deutschland und in Europa zu verfolgen. Chrupalla forderte die Abgeordneten auf, den "Kriegsantrag" der Union abzulehnen. CDU und CSU verlangten in ihrem Antrag, "unverzüglich" Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine abzugeben.