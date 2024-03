Berlin (ots) - Die DAX-40-Konzerne geben pro Jahr insgesamt eine Milliarde Euro

für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Doch ist dieses Engagement lediglich

eine Werbemaßnahme oder schaffen die Unternehmen damit tatsächlich einen

Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft? Die neue Studie zum Corporate Citizenship

der DAX-40 des Berliner Beratungsinstituts Wider Sense untersuchte genau diese

Frage.



Das Ergebnis der Studie ist klar: Vor allem, wenn Unternehmen ihre eigene

Expertise einbringen, entsteht ein großer Mehrwert für die Gesellschaft und

Umwelt. Karenina Schröder, Mitglied der Geschäftsführung von Wider Sense,

betont: "In der Verbindung von gesellschaftlichem Engagement mit den

Kernkompetenzen eines Unternehmens liegt Potential für große Wirkung. Denn dort,

wo Unternehmen ihre spezifischen Technologien, Netzwerke oder Expertisen für das

gesellschaftliche Wohl einsetzen, entsteht weit mehr, als reine Geldspenden

erreichen können."





Das dritte Mal in Folge nimmt das Beratungsunternehmen Wider Sense dasgesellschaftliche Engagement der DAX-40-Konzerne unter die Lupe und ermitteltein Benchmark. Untersucht wurde unter anderem, wie strategisch dieDAX-Unternehmen in ihrem Corporate Citizenship vorgehen, um Wirkung für dieGesellschaft zu erzielen. Grundlage der neuen Studie "Corporate Citizenship: Vomphilanthropischen Außenseiter zum Kompetenzzentrum in nachhaltigen Unternehmen"sind 26 Interviews mit CSR-Verantwortlichen der DAX-Konzerne, Diskussionen mitExpert*innen zur ESG-Regulatorik, digitalem CSR-Management und Employer Brandingsowie Vertreter*innen der globalen Zivilgesellschaft sowie eineDesktop-Recherche der aktuellen Jahres- und Nachhaltigkeitsberichte derDAX-Konzerne. Fazit des Benchmarks: die große Mehrheit befindet sich ähnlich wiebei den Erhebungen 2017 und 2021 im engagierten Mittelfeld. Doch erstmals setztsich ein Spitzenfeld ab: den drei Vorreitern Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom und SAP gelingt es das Corporate Citizenship in ihr Kerngeschäft zu integrierenund ihr Engagement als Distinktionsmerkmal im ESG-Dschungel zu positionieren.Synergien stärken: Corporate Citizenship arbeitet stärker mit anderenAbteilungen zusammenEine weitere Erkenntnis der Studie: 69 Prozent der Befragten sehen die Gewinnungund Motivation von Mitarbeiter*innen als wichtigsten internen Treiber für gutesgesellschaftliches Engagement an. Denn Mitarbeitende suchen zunehmend nachSinnhaftigkeit in ihrer Arbeit und glaubwürdiges Corporate Citizenship hathierbei eine positive Wirkung. Angesichts dieser Erkenntnisse arbeitenCSR-Abteilungen zunehmend enger mit ihren HR-Kollegen*innen zusammen, z.B an