HSBC-Analyst Michael Tyndall hebt das Kursziel für Porsche nach einem überraschend starken Abschluss des Jahres 2023 von 98 auf 105 Euro an - damit hätte die Aktie noch rund 20 Prozent Luft nach oben. Das operative Ergebnis des Autobauers lag 10 Prozent über den Konsensschätzungen. Dies deutet auf eine solide Geschäftsgrundlage hin und bietet Perspektiven für potenzielle zukünftige Überraschungen.

Obwohl Porsche einen guten Start in das Jahr hatte, wird für 2024 eine herausfordernde Phase erwartet, in der die Margen aufgrund von Modellwechseln unter Druck geraten könnten. Trotz einer Senkung der EBIT-Prognose für 2024 um 6 Prozent bleibt Tyndall für die Jahre 2025 und 2026 optimistisch und hebt die EBIT-Prognose um etwa 3 Prozent an. Die Erwartung einer Margenerholung und die starken Absätze neuer Modelle stützen diese Sichtweise.