Berlin (ots) - AVM feiert 20 Jahre FRITZ!BoxVor 20 Jahren, am 18. März 2004, präsentierte AVM auf der Computermesse Cebitdie erste FRITZ!Box und läutete damit das Zeitalter des Heimnetzes ein. DieFRITZ!Box revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen zuhause das Internetnutzen und prägt sie bis heute. Sicher und schnell im Internet surfen,telefonieren, starkes WLAN für TV-Streaming, Online-Gaming und Homeoffice - diedigitalen Anwendungen zuhause managt die FRITZ!Box. Seit ihrem Debüt hat sichdas FRITZ!Box-Prinzip "Alles in einem Gerät" bewährt und die FRITZ!Box hat heuteAnwender in über 40 Ländern. In Deutschland surft mittlerweile gut jeder zweiteHaushalt mit einer FRITZ!Box. Seit 2004 hat AVM am Berliner Hauptsitz rund 90Modelle entwickelt und über 60 Millionen Geräte in Deutschland und Europaproduziert. Von den Anfängen mit DSL für bis zu 8 MBit/s hat sich die FRITZ!Boxkonsequent weiterentwickelt und unterstützt heute Glasfaseranschlüsse mit bis zu10 GBit/s. Die FRITZ!Box setzt seit zwei Jahrzehnten als Herz des digitalenZuhause unermüdlich neue Maßstäbe. Zusammen mit den weiteren FRITZ!-Produktenwie WLAN-Repeatern, Telefonen, Heizkörperreglern oder smarten Steckdosen undLED-Leuchten erleichtert sie Millionen Menschen täglich das digitale Leben. Zum20. Jubiläum wird AVM das ganze Jahr verschiedene FRITZ!Box-Momente feiern, dieauf der Website avm.de/20JahreFritzbox (https://avm.de/20-jahre-fritzbox/) zufinden sind.20 Jahre InnovationMit der innovativen Kombination aus Hardware und Software, den vielseitigenFunktionen, der einfachen Installation und Bedienung sowie den regelmäßigenkostenlosen Updates setzt AVM mit der FRITZ!Box seit 20 Jahren Maßstäbe in derheimischen Vernetzung. Die FRITZ!Box unterstützt jede Breitbandtechnologie,ermöglicht reichweitenstarkes WLAN und bietet eine komplette Telefonanlage sowieviele Möglichkeiten für eine smarte Vernetzung. Alltagsnahe Funktionen wiebeispielsweise eine Kindersicherung, ein leicht zugänglicher Gäste-Hotspot oderEinstellungen für reibungslose Videokonferenzen im Homeoffice sind für vieleNutzer mittlerweile selbstverständlich.20 Jahre Plug & Play und KundennäheEine FRITZ!Box lässt sich in wenigen Schritten einrichten und dieBedienoberfläche ist für jeden übersichtlich und verständlich gestaltet. SowohlEinsteiger als auch ambitionierte Nutzer profitieren von vielenEinstellungsmöglichkeiten und umfangreichen Analyse-Tools. Kostenlose FRITZ!Appserweitern den Funktionsumfang der FRITZ!Box. Der Erfolg der FRITZ!Box beruhtnicht nur auf ihrer Technologie, sondern auch auf dem erstklassigen hausinternenSupport von AVM. Durch direktes Kundenfeedback und die enge Zusammenarbeit mit